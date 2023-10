MotoGP | Gp Indonesia, Alex Marquez: “Ho tanta voglia di tornare”

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Alex Marquez dopo l’infortunio rimediato in India, cercherà di essere in pista per il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023.

Lo spagnolo sta recuperando dalla tripla frattura al costato sinistro rimediata nel sabato indiano. Il numero 73 dovrà ricevere l’ok medico il prossimo giovedì prima di poter prendere parte all’azione del fine settimana.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Indonesia MotoGP 2023

“Sarà una tripletta in crescendo perché in Indonesia arriviamo con l’idea di testare il fisico. L’obiettivo sarà essere al top già dall’Australia e per questo Mandalika sarà importantissimo per vedere a che punto è il nostro recupero fisico. Ho tanta voglia di tornare dopo essere stato fuori in Giappone. Tutti questi circuiti mi piacciono e so di poter far bene, ora è necessario ritrovare le sensazioni giuste”.