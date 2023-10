MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Quartararo: “L’obiettivo è stato raggiunto”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, con il decimo tempo.

Quartararo ha concluso alla grande la prima giornata sul circuito internazionale di Mandalika. Ha mostrato un buon ritmo durante tutta la sessione di prove libere e alla fine ha concluso la giornata al 10° posto, guadagnandosi un posto diretto in Q2.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Indonesia MotoGP 2023

“Abbiamo completato l’obiettivo. Anche noi abbiamo fatto un ottimo tempo sul giro, ma era sotto bandiera gialla, anche se non sono riuscito a vederlo fino all’ultimo momento. Ma l’obiettivo è stato raggiunto. Non siamo messi poi così male in questo momento. Non abbiamo ancora il passo per un podio, ma ovviamente daremo il massimo per lottare per la migliore posizione possibile. L’anno scorso ero velocissimo nel settore 2, ma quest’anno facciamo fatica, quindi cercheremo di trovare una soluzione domani.”