MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Marini: “Giornata non perfetta”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, con il dodicesimo tempo.

Rientro alle competizioni dopo l’infortunio in India difficile per Luca che chiude con un miglior crono di 1’31.367. Dodicesimo in classifica, sarà costretto al taglio della Q1 domani.

Dichiarazioni Luca Marini GP Indonesia MotoGP 2023

“Una prima giornata non perfetta, speravo meglio con il dolore. Già solo ad indossare la tuta ho fatto fatica. In frenata soffro e anche nelle curve a sinistra, che qui sono solamente due. Nelle seconde libere ho girato poco, ho iniziato ad avere problemi al posteriore, ho rischiato di cadere. Non avevo confidenza e dobbiamo capire cosa è successo. Abbiamo un’idea sulla direzione da prendere, purtroppo ho perso gran parte della sessione e questo non aiuta.”