MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Morbidelli: “Non avevo grip al posteriore”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023 con il 15esimo tempo.

Franco Morbidelli ha avuto una sessione mattutina positiva ma non è riuscito a lottare per un risultato nella top-10 nel pomeriggio. Ha concluso le prove al 15° posto, il che lo inserisce nell’elenco degli iscritti per la Q1.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Indonesia MotoGP 2023

“È stata una giornata interessante. Questa mattina avevo delle buone sensazioni, ma questo pomeriggio ne avevo una completamente diversa. Non avevo grip al posteriore o feeling all’anteriore, quindi è stato difficile. Dobbiamo fare un buon lavoro domani per cercare di aggiustare tutto, avere un feeling diverso in molte aree ed entrare in Q2.”