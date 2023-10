MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Bastianini: “Saranno due gare difficili perché fisicamente non sono ancora al 100%”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, con il 20esimo tempo.

Rientrato questo fine settimana dopo aver saltato gli ultimi 3 GP a causa dell’infortunio riportato nella caduta di Barcellona, era riuscito a chiudere nono nella FP1. Nel pomeriggio però, una caduta alla curva 11 a cinque minuti dal termine della sessione gli ha impedito di andare oltre il ventesimo tempo. Anche Bastianini sarà quindi in Q1 domattina insieme a Bagnaia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono felice di essere tornato in sella alla mia Desmosedici GP. Questa mattina è andata piuttosto bene e sono stato subito veloce. Anche fisicamente mi sentivo bene e ho potuto spingere. Nel pomeriggio purtroppo ho fatto qualche errore e le condizioni erano diverse. Onestamente alla fine della sessione ero anche un po’ stanco ed è per quello che ho commesso un errore e son caduto. Non sono riuscito ad entrare direttamente in Q2 ma, in generale, è stata una giornata positiva. Saranno due gare difficili perché fisicamente non sono ancora al 100%, ma cercherò di stare davanti e fare del mio meglio”.

