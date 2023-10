MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Bagnaia: “L’elettronica non sta lavorando come speravamo”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, con il 16esimo tempo.

Dopo aver terminato al sesto posto la prima sessione del mattino, nonostante le condizioni della pista non ancora ottimali, il pilota del Ducati ha faticato nel pomeriggio: oltre alla cancellazione di diversi crono a causa delle bandiere gialle, nell’ultimo tentativo di time attack che gli avrebbe permesso di chiudere intorno alla sesta posizione, un errore alla curva 11 gli ha impedito di migliorare il proprio crono, relegandolo in sedicesima posizione (1:31.635). Per la seconda volta quest’anno Bagnaia dovrà partecipare alla prima sessione di qualifiche, dopo il GP di Spagna a Jerez del quale fu poi vincitore.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1GP Indonesia MotoGP 2023

“Oggi ho due facce: la prima è felice perché finalmente siamo riusciti a trovare un buon compromesso per il setup. Il mio feeling in frenata è buono e in entrata la moto mi segue bene. L’altra invece è meno contenta perché l’elettronica non sta lavorando come speravamo. La moto si muove molto, ho perso il posteriore diverse volte, e nell’ultimo time attack sono quasi caduto. Negli ultimi quattro GP abbiamo sempre avuto qualche problema e questo non è sicuramente il modo migliore di iniziare il fine settimana. In ogni caso sono fiducioso: la mia squadra ha capito cosa sta succedendo e cercheremo di risolvere per domani. Non sono preoccupato di essere in Q1. È solo una sessione in più nella quale dovremo spingere e l’ultima volta che mi è capitato ho vinto il GP”.

