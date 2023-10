MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Marc Marquez: “Meglio del previsto”

GP Indonesia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è andato meglio del previsto nella prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, in programma al Mandalika International Circuit.

Il pilota della Honda e prossimo rider Ducati Gresini in ottica 2024, ha infatti chiuso sesto, centrando l’accesso diretto in Q2. Dopo essere stato nella top ten per tutta la giornata, ha lavorato per migliorare l’assetto e il feeling con la sua Honda RC213V.

Passi avanti costanti e consistenti hanno visto l’otto volte Campione del Mondo concludere la giornata con il best-lap personale di 1’31.106, per il sesto posto assoluto e un posto nella Q2.

Nel complesso, il #93 si è detto soddisfatto del lavoro svolto e piacevolmente sorpreso di poter già correre nella top ten. Ecco cosa ha detto il #93 del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Oggi è andata un po’ meglio del previsto, passare direttamente alla Q2 è stato superiore a quanto pensavamo fosse possibile. L’anno scorso ho faticato molto qui, ma mi sento già molto meglio e mi sono sentito a mio agio durante tutta la giornata. Sono stato un po’ attento dopo l’incidente dell’anno scorso e con così tante gare di fila. L’obiettivo per domani è ottenere la migliore posizione di partenza possibile, quindi vediamo quali passi possiamo fare durante la notte.”

4.6/5 - (40 votes)