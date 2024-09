MotoGP | GP Indonesia, anche Acosta cade nelle pre-qualifiche [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Anche Pedro Acosta è incappato in una caduta nella pre-qualifica del prossimo Gran Premio dell’Indonesia, prova valida per il mondiale 2024 di MotoGP.

Con la KTM del team Tech 3, lo spagnolo ha cercato di raggiungere il limite sul tracciato indonesiano di Mandalika, inciampando in una scivolata dopo soli 10 minuti dall’inizio della sessione. Nessun problema dal punto di vista fisico, tant’è che l’alfiere iberico ha potuto riprendere la via della posta con la seconda moto presente all’interno del garage. Acosta, ricordiamo, ha concluso l’attività del venerdì con l’ottavo riscontro cronometrico.

Appuntamento alle 4.10 di questa notte per la seconda sessione di libere, la quale servirà a squadre e piloti per finalizzare gli assetti in vista della qualifica e della Sprint che scatteranno a seguire (5.15 e 9.00).