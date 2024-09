MotoGP | Brivido Marquez in Indonesia: salvataggio al limite all’inizio della pre-qualifiche [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Mattinata sul filo del rasoio per Marc Marquez a Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP. Spesso al limite con la moto, a causa di un grip troppo ballerino al posteriore, lo spagnolo è incappato in diverse sbavature che non gli hanno permesso, ad ora, di ottimizzare il potenziale della Ducati a propria disposizione.

Tra queste anche un gran controllo in una piega verso destra, dove l’iberico è riuscito a recuperare da una caduta certa grazie al suo solito stile di guida sempre molto aggressivo.Appuntamento alle 4.10 di questa notte per la seconda sessione di libere, la quale servirà a squadre e piloti per finalizzare gli assetti in vista della qualifica e della Sprint che scatteranno a seguire (5.15 e 9.00)