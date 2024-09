MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bastianini: “Tutto ha funzionato”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Inizio scoppiettante per Enea Bastianini al Mandalika International Circuit, tracciato che ospita il Gran Premio d’Indonesia.

Il vincitore del Gran Premio dell’Emilia Romagna ha infatti ottenuto il miglior tempo con tanto di record della pista, abbassato di oltre tre decimi.

La “Bestia” si è detto fiducioso girando forte in una pista che gli piace, ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Sono contento, questa è una pista che mi piace, dove sono andato sempre abbastanza bene tranne lo scorso anno, quando venivo dall’infortunio. Quest’anno è diverso, mi sono divertito a guidare, la gomma media ci ha messo qualche giro per andare in temperatura, ma per il resto è andata bene. Adesso siamo tutt’uno con la moto e i tecnici sanno quello che voglio e che mi serve. Tutto ha funzionato, c’è sintonia ed è tutto più semplice ed è più facile andar forte anche su pista diverse da una come Misano. Il setup base ha funzionato bene. Da qualche gara ho cambiato approccio al venerdì e alle qualifiche, cosa che mi era sempre mancata. A casa mi riguardo le gare e guardandoti da fuori riesci a capire su cosa lavorare. Titolo? E’ vero che i punti in palio sono tanti, ma mancano poche gare, ma bisogna crederci ogni giorno di più.”

