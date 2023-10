MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP dell’Indonesia a Mandalika

MotoGP Gp Indonesia 2023 – Dopo la “strana” gara del Giappone, il Motomondiale torna in pista, prossima tappa Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia.

Solo tre punti separano Francesco Bagnaia da Jorge Martin dopo 14 gare. Può ancora succedere di tutto e i punti in palio sono ancora tantissimi, ma nei prossimi 2 mesi il ritmo sarà serratissimo e ogni rischio andrà valutato attentamente. Al momento il pilota Pramac sembra in uno stato di forma incredibile, niente e nessuno sembra impensierirlo, mentre Pecco, dopo l’errore in India deve rimettere le cose a posto, ma l’Indonesia potrebbe essere il posto giusto per farlo nonostante l’anno scorso le cose non siano andate come previsto. Sul circuito di Mandalika occhi puntati sulle KTM. Lo scorso anno a vincere fu Oliveira, in quella stagione in sella alla KTM, mentre quest’anno Binder e Miller potrebbero essere della partita. Dopo le prestazioni opache nelle ultime gara, le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales potrebbero tornare nelle posizioni che contano.

In casa Yamaha l’umore è sotto i piedi e pensare ad un Quartararo o un Morbidelli nelle prime posizioni è quasi impossibile, così come in Honda che, dopo l’addio di Marquez a fine stagione, deve decidere la strada da prendere per il prossimo anno.

In Indonesia anche la sala d’aspetto del centro medico sarà affollata. Giovedì, infatti, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini, saranno sottoposti alla visita di controllo per ricevere o meno l’idoneità a prendere parte al weekend.

Meteo Gp Indonesia

Il meteo è imprevedibile, ma per il momento è prevista pioggia solo per il venerdì.

Info Gp Indonesia

Il circuito di Mandalika misura 4.3 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 11 a destra. La gara del 2022 sarà il debutto ufficiale del circuito indonesiano per il Motomondiale. Su questo tracciato, lo scorso anno vinse Miguel Oliveira su KTM.

Orari Gp Indonesia MotoGP 2023

Venerdì 13 ottobre

P1 Moto3 03:00-03:35

P1 Moto2 03:50-04:30

FP1 MotoGP 04:45-05:30

P2 Moto3 07:15-07:50

P2 Moto2 08:05-08:45

Practice MotoGP 09:00-10:00

Sabato 14 ottobre

P3 Moto3 02:40-03:10

P3 Moto2 03:25-03:55

P2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:50-07:05

Q2 Moto3 07:15-07:30

Q1 Moto2 07:45-08:00

Q2 Moto2 08:10-08:25

Sprint Race MotoGP 09:00

Domenica 15 ottobre

Warm Up MotoGP 03:40-03:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00

Dove vedere il Gp Indonesia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 1 ottobre TV8

Gara Moto3 11:15

Gara Moto2 12:30

Gara MotoGP 14:15

