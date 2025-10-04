MotoGP | GP Indonesia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito di Mandalika
MotoGP Gp Indonesia Mandalika Sprint Race – Un ottimo Marco Bezzecchi, ha svettato nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.
Al Mandalika International Street Circuit il pilota dell’Aprilia ha portato in testa la sua RS-GP 25 con il crono di
Assente dopo l’operazione alla clavicola destra fratturata in Giappone Jorge Martin, con tempi di recupero ancora incerti per il pilota Aprilia.
Davanti a tutti scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, accanto a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez che chiude la prima fila. Dalla quarta casella partirà la Yamaha di Alex Rins, seguito da Pedro Acosta e Luca Marini. Settimo Alex Marquez, seguito da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Miguel Oliveira chiude la Top 10. Qualifica difficile per Bagnaia che dovrà rimontare dalla sedicesima casella in griglia.
DIRETTA SPRINT RACE GP INDONESIA DALLE 9:00
MotoGp SPR Mandalika - GP Indonesia - I tempi
Mandalika - GP Indonesia - Risultati SPR
