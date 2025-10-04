MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: Bezzecchi beffa Aldeguer, Fernandez ottimo terzo

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Sprint Race – Grande Sprint Race in Indonesia per Marco Bezzecchi, che dopo una pessima partenza dalla pole position (era ottavo alla prima curva, ndr) è riuscito a fare una grande rimonta, andando a vincere con un sorpasso magistrale alla curva 10 all’ultimo giro sul rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer.

Sesta medaglia Sprint per l’Aprilia, decima per Bezzecchi, quarta stagionale. Secondo all’arrivo e alla terza medaglia Sprint il sopracitato Aldeguer, con Raul Fernandez su Aprilia del Trackhouse MotoGP Team terzo e al suo primo “podio” in carriera.

Quarto all’arrivo Alex Marquez, che con la seconda Ducati del Gresini Racing ha preceduto le Honda Factory di Joan Mir e Luca Marini. Il pesarese della casa giapponese che era arrivato in quarta posizione, ha dovuto fare i conti con la pressione delle gomme, tanto che a fine gara è finito sotto investigazione.

Weekend sin qui da dimenticare per il nove volte Campione del Mondo Marc Marquez, che dopo una qualifica che lo ha visto partire dalla terza fila, nono tempo, ha chiuso la gara “corta” in settima posizione dopo essere stato penalizzato con un long-lap penalty per aver sorpassato troppo di “forza” e toccato Alex Rins, con il pilota della Yamaha costretto ad andare larghissimo perdendo tantissime posizioni.

A punti anche le Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli (Desmosedici GP 24) e Fabio Di Giannantonio (Desmosedici GP 25).

Decimo al traguardo Miguel Oliveira con la Yamaha Pramac, alle sue spalle la KTM Factory di Brad Binder, il team-mate Jack Miller e Alex Rins.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che partito dalla 16esima casella dopo qualifiche disastrose, si è preso più di due secondi a giro, arrivando al traguardo 14esimo e ultimo e con 29.393s di distacco dal vincitore.

Una vera e propria debacle per il tre volte iridato, che dopo il vittorioso weekend di Motegi, dove aveva dominato con pole e vittorie sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica, si ritrova di nuovo nel baratro. Ora è a rischio anche il terzo posto nel Mondiale, visto che Bezzecchi è a soli 20 punti.

Tornando alla gara, caduti il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra, il nostro Enea Bastianini (KTM Tech3), Pedro Acosta (KTM Factory, caduto mentre era in seconda posizione, ndr), Johann Zarco (Honda LCR) e Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

