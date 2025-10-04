Moto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani

Moto2 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Terza pole della giornata con record della pista al Mandalika International Street Circuit.

Dopo Marco Bezzecchi in MotoGP e Adrian Fernandez in Moto3, è arrivata la terza pole position con record, questa volta in Moto2, a conquistarla Diogo Moreira, che ha fatto segnare il giro veloce in 1:32.341.

Quinta pole stagionale per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che avrà accanto a se in prima fila il rookie David Alonso (Aspar) e Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), con quest’ultimo alla prima “prima fila” in Moto2.

Quarto tempo e seconda fila per il capo-classifica Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 che paga un gap dalla pole di 0.257s e che precede il rookie Aspar, Daniel Holgado e Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team).

Terza fila per il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), Jack Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team) e per Barry Baltus (Fantic Racing).

Albert Arenas (Gresini) ha chiuso le qualifiche in decima posizione, davanti ad Ivan Ortolà (Boscoscuro FRINSA – MSI) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), 12esimo.

Partirà dalla 14esima casella Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare lo “scoglio” della Q1 Aron Canet, che partirà dalla 21esima casella, settima fila.

Irriconoscibile il pilota Fantic Racing, che fino a poche gare fa era il diretto concorrente di Gonzalez per la corsa al Titolo e che adesso vede lontanissima la possibilità di lottare per l’alloro iridato.

