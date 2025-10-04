Moto2

Moto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani

La prima fila è completata da David Alonso e Izan Guevara

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2025
Moto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italianiMoto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani

Moto2 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Terza pole della giornata con record della pista al Mandalika International Street Circuit.

Dopo Marco Bezzecchi in MotoGP e Adrian Fernandez in Moto3, è arrivata la terza pole position con record, questa volta in Moto2, a conquistarla Diogo Moreira, che ha fatto segnare il giro veloce in 1:32.341.

Quinta pole stagionale per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che avrà accanto a se in prima fila il rookie David Alonso (Aspar) e Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), con quest’ultimo alla prima “prima fila” in Moto2.

Quarto tempo e seconda fila per il capo-classifica Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 che paga un gap dalla pole di 0.257s e che precede il rookie Aspar, Daniel Holgado e Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team).

Terza fila per il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), Jack Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team) e per Barry Baltus (Fantic Racing).

Albert Arenas (Gresini) ha chiuso le qualifiche in decima posizione, davanti ad Ivan Ortolà (Boscoscuro FRINSA – MSI) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), 12esimo.

Partirà dalla 14esima casella Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare lo “scoglio” della Q1 Aron Canet, che partirà dalla 21esima casella, settima fila.

Irriconoscibile il pilota Fantic Racing, che fino a poche gare fa era il diretto concorrente di Gonzalez per la corsa al Titolo e che adesso vede lontanissima la possibilità di lottare per l’alloro iridato.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Qualifica 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:32.34
2 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:32.49 +0.158
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:32.51 +0.175
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:32.59 +0.257
5 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:32.67 +0.330
6 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:32.68 +0.344
7 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:32.82 +0.484
8 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:32.90 +0.568
9 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:32.91 +0.577
10 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:32.92 +0.584
11 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:32.93 +0.596
12 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:32.94 +0.604
13 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:32.99 +0.658
14 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:33.04 +0.702
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.07 +0.731
16 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:33.28 +0.944
17 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:33.45 +1.111
18 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:33.47 +1.138

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Vinales salta il GP d’IndonesiaMotoGP | Vinales salta il GP d’Indonesia
MotoGP

MotoGP | Vinales salta il GP d’Indonesia

Il pilota del Team Tech3 tornerà in pista quando la spalla sarà completamente guarita
GP Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales salterà il Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00010motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00022motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00069motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00047motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00037motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00025motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00049motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00026motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00028motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00015motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00038motogp-gp-indonesia-mandalika-pre-qualifiche-2025-00059

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news