Moto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani
La prima fila è completata da David Alonso e Izan Guevara
Moto2 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Terza pole della giornata con record della pista al Mandalika International Street Circuit.
Dopo Marco Bezzecchi in MotoGP e Adrian Fernandez in Moto3, è arrivata la terza pole position con record, questa volta in Moto2, a conquistarla Diogo Moreira, che ha fatto segnare il giro veloce in 1:32.341.
Quinta pole stagionale per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che avrà accanto a se in prima fila il rookie David Alonso (Aspar) e Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), con quest’ultimo alla prima “prima fila” in Moto2.
Quarto tempo e seconda fila per il capo-classifica Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 che paga un gap dalla pole di 0.257s e che precede il rookie Aspar, Daniel Holgado e Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team).
Terza fila per il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), Jack Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team) e per Barry Baltus (Fantic Racing).
Albert Arenas (Gresini) ha chiuso le qualifiche in decima posizione, davanti ad Ivan Ortolà (Boscoscuro FRINSA – MSI) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), 12esimo.
Partirà dalla 14esima casella Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare lo “scoglio” della Q1 Aron Canet, che partirà dalla 21esima casella, settima fila.
Irriconoscibile il pilota Fantic Racing, che fino a poche gare fa era il diretto concorrente di Gonzalez per la corsa al Titolo e che adesso vede lontanissima la possibilità di lottare per l’alloro iridato.
moto2 Qualifica 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:32.34
|2
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:32.49
|+0.158
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:32.51
|+0.175
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:32.59
|+0.257
|5
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:32.67
|+0.330
|6
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:32.68
|+0.344
|7
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:32.82
|+0.484
|8
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:32.90
|+0.568
|9
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:32.91
|+0.577
|10
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:32.92
|+0.584
|11
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:32.93
|+0.596
|12
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:32.94
|+0.604
|13
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:32.99
|+0.658
|14
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.04
|+0.702
|15
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.07
|+0.731
|16
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:33.28
|+0.944
|17
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.45
|+1.111
|18
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.47
|+1.138
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Qualifica 2
