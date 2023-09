MotoGP | Gp India, triplice frattura per Alex Marquez: “Caduta sfortunata”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Alex Marquez non ha preso parte alla Sprint Race del Gran Premio dell’India.

Tre costole fratturate (anche se si tratta di fratture composte) è il bollettino della caduta alla curva 5 del pilota spagnolo che ora sarà costretto “ai box” per almeno una decina di giorni, il che significa niente #JapanGP. L’idea è quella di tornare per il secondo GP di casa del Team, a Lombok dal 12 al 15 ottobre.

Dichiarazioni Alex Marquez GP India MotoGP 2023

“Purtroppo c’è poco da dire. È stata una caduta sfortunata e ne abbiamo pagato le conseguenze. Adesso dovrò stare a riposo qualche giorno e l’obiettivo è tornare per l’IndonesianGP. È un peccato che l’infortunio arrivi in un momento così particolare della stagione, ma faremo il possibile per recuperare ed essere competitivi a Lombok”.