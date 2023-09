MotoGP | Gp India Sprint Race: Martin, “Sono in un buon momento”

MotoGP GP India Ducati Pramac – Non si ferma più Jorge Martin che dopo la doppietta di Misano, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Pramac Racing alla partenza ha avuto uno scatto fulmineo e da lì ha salutato la concorrenza andando a tagliare il traguardo in solitaria.

Con questa vittoria “Martinator” si porta a 33 punti da Bagnaia nella classifica iridata. Ecco cosa ha detto il #89 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp India MotoGP 2023

“Sono molto contento, sono in un buon momento e questo va sfruttato. Ho fatto una bella partenza ma credo che domani sarà molto più difficile e ‘Bez’ (Bezzecchi) e Pecco (Bagnaia) saranno vicini come a Misano. In gara ho trovato 2/3 punti dove migliorare, le mappe non erano a posto, non ho esagerato, ho solo pensato di tenere a distanza Pecco. Ho fatto quello che serviva per vincere, avevo un buon passo e ho provato a mantenere il distacco, non ho fatto giri alla morte. Con Marco (Bezzecchi) davanti sarebbe stato diverso, ci sarebbe stata battaglia. Il miglior Martin di sempre? Sicuramente si se parliamo di stile di guida e mentalità ma quello della Moto3 aveva un passo in più, con la MotoGP è più difficile.”

