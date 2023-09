MotoGP | Gp India Sprint Race, Di Giannantonio: “Non siamo stati fortunati in qualifica”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione

La giornata del numero #49 non è sicuramente di quelle da annali: l’italiano perde quasi certamente la Q2 per una bandiera gialla (caduta proprio di Alex) mentre correva con 2 decimi di vantaggio sul miglior tempo. In gara poi pur evitando guai in partenza e mostrando un buon passo, non va oltre la 10ª posizione che oggi non vale punti.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Sono arrabbiato perché abbiamo fatto una bella gara, ma questa mattina non siamo stati fortunati in qualifica, e poi in gara perdo tanto sul dritto, forse più di quanto guadagno nella parte guidata… Siamo competitivi ma ci manca qualcosa e domani sarà certamente una gara complicata. In più la spalla non è al top, oggi ho preferito correre senza antidolorifici e ora fa molto male…”