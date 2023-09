MotoGP | Gp India Sprint Race, Vinales: “Abbiamo raccolto molte informazioni”

GP India MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Maverick ha concluso a punti con l’ottavo posto, una nota positiva insieme alla top-10 di Raùl Fernandez ma non certo in linea con le ambizioni sue e della squadra.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Anche oggi abbiamo avuto qualche difficoltà in frenata, la cosa positiva è che nella Sprint abbiamo raccolto molte informazioni su cui lavorare per domani. Durante weekend come questo, nei quali soffri più di quanto ti aspetti, è importante rimanere sereni e sfruttare le difficoltà per crescere e imparare. Comprendere la situazione e trovare il modo di reagire ti permette di migliorare”.

4.6/5 - (40 votes)