MotoGP | Go India Sprint Race, Aleix Espargarò: “Non è stata una buona giornata, bisogna essere realisti”

Gp India MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò non ha concluso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023.

Nella Sprint Aleix ha perso molto alla prima curva evitando le moto scivolate ed è poi caduto sul finale nel tentativo di recuperare posizioni.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Test Misano MotoGP 2023

“Non è stata una buona giornata, bisogna essere realisti. Ieri il feeling era buono mentre oggi gli altri sono migliorati più di noi. La qualifica non perfetta ci ha fatto partire indietro, poi alla prima curva sono dovuto andare largo per evitare le moto cadute e, nella foga di recuperare posizioni, sono scivolato. Nella gara lunga mi aspetto di poter lottare almeno nella top-6, con più giri a disposizione c’è spazio per sfruttare meglio il ritmo”.

