MotoGP | Gp India Sprint Race, Quartararo: “Siamo ancora troppo lontani”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, 13esima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

Quartararo è partito bene dall’ottavo posto e ha superato la curva 1 senza incidenti. Si è piazzato al sesto posto. Con la caduta di Joan Mir al quarto giro, il pilota Monster Energy Yamaha MotoGP è risalito al quinto posto. Tuttavia, il francese ha faticato a rimanere con i primi quattro piloti e ha iniziato a formarsi un divario. Ha continuato a spingere e non ha avuto il tempo di rilassarsi mentre Marco Bezzecchi gli ha messo pressione negli ultimi due giri. El Diablo alla fine non è riuscito a tenere a bada l’italiano. Quartararo ha tagliato il traguardo al sesto posto, a 4.327 dalla vetta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Avevamo un ottimo passo per i nostri standard, ma siamo ancora troppo lontani dagli altri. Dobbiamo vedere cosa dobbiamo migliorare. Conosciamo i nostri punti di forza e di debolezza, quindi speriamo che gli ingegneri trovino un modo. Esamineremo in modo approfondito i dati per vedere se c’è un margine in alcune aree. Dato che è una pista nuova, avevamo un po’ di vantaggio perché gli altri impiegano più tempo ad adattarsi, ma stanno migliorando, quindi dobbiamo provare a fare lo stesso.”