MotoGP | GP India Sprint Race: Binder e Miller in Top 10

MotoGP GP India 2023 KTM Factory – Sabato positivo per i piloti del team Red Bull KTM Factory che sono riusciti a migliorarsi nella Sprint Race, rispetto alle qualifiche di questa mattina. Brad Binder partiva dalla 14esima casella ed è riuscito a rimontare a ridosso del podio in quarta posizione. Jack Miller partiva sedicesimo ed ha concluso in settima posizione.

Dichiarazioni Brad Binder, Sprint Race GP India

“Un’ottima partenza per fortuna! Sono contento dei progressi che abbiamo fatto oggi. Purtroppo siamo stati nuovamente sorpresi dalle bandiere gialle in qualifica, ma dobbiamo essere contenti della rimonta. Abbiamo fatto un bel po’ di punti all’inizio, ma è stata una gara difficile e ho visto alcuni punti in cui dobbiamo migliorare per domani. In generale, non posso lamentarmi. Siamo partiti 14esimi e dopo undici giri abbiamo concluso quarti”

“La qualifica non è andata per il verso giusto e l’unico obiettivo era quello di ottenere una partenza decente e mettere tutto insieme. Ora sappiamo ancora di più dove dobbiamo migliorare e questo è sempre il bonus con la Sprint. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto finora e spero di poter continuare in questo modo domani”.