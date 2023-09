MotoGP | Gp India Sprint Race, Morbidelli: “Ho commesso molti errori”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in 15esia posizione.

Partito dalla 17esima casella Morbidelli è riuscito a schivare due incidenti, ma si è ritrovato in fondo al gruppo a lottare con Michele Pirro, ma il duello si è concluso quando il Morbido è andato largo all’inizio del 4° giro e di nuovo alla curva 3 dove ha dovuto evitare Mir, caduto in quella curva.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Ho commesso molti errori durante lo Sprint perché, dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente alla curva 1 nel primo giro, le mie possibilità erano praticamente svanite. Quindi mi sono concentrato sulle zone di frenata e ho cercato di capire cosa possiamo fare per migliorare lì. Per me è stata fondamentalmente una sessione di prove. Stiamo provando una soluzione diversa per trovare gli 0.2 o 0.3 che ci mancano rispetto a Fabio. È importante rimanere concentrati sul presente e cercare di massimizzare tutto.”