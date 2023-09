MotoGP | Gp India, Quartararo: “Dal layout sembra una pista interessante”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo non sta vivendo un buon momento così come il team-mate Franco Morbidelli.

Il #20 paga la mancata competitività della Yamaha M1 ma dopo i test di Misano spera di poter ambire a qualcosa di meglio nel Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP India MotoGP 2023

“Abbiamo fatto una breve pausa prima di iniziare i GP asiatici. È bello poter andare in un posto nuovo, sperimentare una nuova cultura, incontrare i fan indiani e correre su un circuito che ancora non conosco. Guardando il layout sembra una pista interessante, quindi vedremo cosa potremo fare. Abbiamo provato molte cose nei Test di Misano e ce ne sono alcune che possiamo riprovare anche qui. Faremo del nostro meglio come sempre!”