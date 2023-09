MotoGP | GP India, gli highlights della Sprint Race [VIDEO]

MotoGP Gran Premio d’India 2023 – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint Race valida per il Gran Premio d’India, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Terza vittoria consecutiva per Jorge Martin. Il pilota del team Prima Pramac Racing, ha dominato dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo la Ducati Factory di Pecco Bagnaia e la Honda di Marc Marquez.

Quarta posizione per Brad Binder su KTM, davanti alla Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, autore di un’incredibile rimonta. Il Bez partiva dalla pole ma alla prima curva è stato tamponato dal compagno di squadra Luca Marini che nella caduta ha riportato la frattura della clavicola e sarà operato domani. Bezzecchi è riuscito a rimontare fino alla quinta posizione, precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo e la KTM di Jack Miller.

A chiudere la TOP 10: l’Aprilia di Maverick Vinales, l’Aprilia RNF di Raul Fernandez e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.





