MotoGP | Gp India Sprint Race, Pirro: “Continuo a faticare molto”

MotoGP GP India Ducati – Michele Pirro ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione.

Michele Pirro, partito dall’ottava fila dello schieramento con il ventiduesimo tempo, ha chiuso invece la gara Sprint in quattordicesima posizione.

Dichiarazioni Michele Pirro Sprint Race GP India MotoGP 2023

“L’intero fine settimana è stato complicato e continuo a faticare molto. L’unica cosa positiva è che in gara i miei tempi sono stati simili a quelli che ho segnato in qualifica, il che significa che siamo riusciti a compiere un passo in avanti e ridurre la distanza dai primi. Spero di poter fare ancora qualche progresso prima di domani e ottenere un buon risultato in gara”.

