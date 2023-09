MotoGP | Gp India Gara, Vinales: “Ho recuperato spingendo sempre al massimo”

GP India MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Maverick, che aveva trovato un bell’assetto proprio nel warm up, è stato coinvolto nei contatti alla prima curva ed è rientrato ventesimo, in coda al gruppo. Da lì ha iniziato una grande rimonta, girando su tempi molto veloci e con tanti bei sorpassi, e sfruttando alcune cadute davanti ha chiuso con un ottavo posto che grida vendetta per il potenziale messo in mostra.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP India MotoGP 2023

“Alla prima curva sono stato costretto a girare largo e mi sono ritrovato ultimo, da lì ho iniziato a recuperare spingendo sempre al massimo. Sono comunque molto contento perché mi sono sentito molto bene sulla moto, abbiamo fatto un grande miglioramento nel weekend. Stamani nel warm up abbiamo trovato un setting che mi ha permesso di frenare forte, proprio la fase dove abbiamo sofferto di più qui in India, e la gara è stata la sessione migliore di tutto il fine settimana. Credo davvero che ce ne andiamo dall’India avendo fatto un grosso passo avanti”.

4.6/5 - (40 votes)