MotoGP | GP India Gara, Mir: “Weekend molto buono” [VIDEO]

MotoGP GP India, Repsol Honda Team – Joan Mir ritrova il sorriso con il quinto posto conquistato nel Gran Premio d’India. Il pilota del team Repsol Honda si è detto soddisfatto anche se avrebbe potuto ottenere di più se non fosse stato per un problema di vibrazioni al posteriore.

Dichiarazioni Joan Mir, GP India

“E’ stato un weekend molto buono, il test di Misano è servito per riconquistare la fiducia, anche il team deve capire cosa mi serve. Abbiamo fatto un bel lavoro insieme, mi sono trovato bene, ieri ho potuto fare una buona qualifica e oggi è stata una buona gara. Pensavo di non finire la gara perché a metà gara ho iniziato a sentire delle vibrazioni dal posteriore della moto. Alla fine sono comunque riuscito a finire ma bisogna capire da dove dipende quel problema, peccato perché potevamo fare meglio. Comunque sono contentissimo di aver di nuovo lottato davanti e vediamo se possiamo concretizzare da qui in poi. In Giappone userò il nuovo telaio che ho provato nei test a Misano”.