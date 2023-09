MotoGP | Gp India Day 1, Bagnaia: “Giornata positiva, ma inusuale “

MotoGP GP India Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il settimo tempo.

Dopo aver chiuso la FP1 in quindicesima posizione, Bagnaia ha continuato a lavorare sul setup della sua Desmosedici GP anche nella prima parte della sessione del pomeriggio, per poi sferrare il suo time attack negli ultimi 10 minuti. Alla sua seconda uscita con la gomma morbida, Pecco è riuscito a portarsi a mezzo secondo dal miglior tempo di giornata del compagno di marca Luca Marini (VR46 Racing Team), chiudendo in settima posizione.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP India MotoGP 2023

“E’ stata una giornata positiva, ma inusuale e all’inizio abbiamo faticato ad individuare il giusto setup alla moto. Faticavo in frenata ma, dopo tanto lavoro, siamo infine riusciti a trovare una buona soluzione a questo problema. Con le gomme usate, nella seconda sessione, ero riuscito a posizionarmi al quarto posto ed ero riuscito a girare con un tempo simile al primo, ma nel time attack abbiamo avuto invece un solo tentativo buono ed è stato difficile. In ogni caso sono felice perché siamo vicino ai primi e possiamo migliorare ancora domani. La pista è molto tecnica e difficile e ti costringe ad essere molto preciso. In generale, è un tracciato molto bello, ma il caldo è il problema principale. In alcuni punti, ti sembra di bruciare”.

4.7/5 - (43 votes)