MotoGP | GP Giappone: svelato il motivo della fumata sulla moto di Bagnaia [VIDEO]

Il chiarimento di Sandro Donato Grosso a Sky Sport

di Jessica Cortellazzi28 Settembre, 2025
GP Giappone – Momenti di tensione durante il Gran Premio del Giappone quando dalla moto di Francesco Bagnaia, leader della gara, si è visto uscire del fumo blu. Subito si è pensato ad un problema al motore con conseguente perdita di olio in pista ma più tardi, Gigi Dall’Igna ha fatto sapere che si è trattato di un trafilaggio di olio che gocciolava sullo scarico. Nulla a che vedere quindi con il motore perché se così fosse stato, il team Ducati Lenovo avrebbe dovuto richiamare Bagnaia ai box, privandolo così della vittoria.


