MotoGP | GP Giappone Gara, Bastianini: “Voglio tornare nella Top 5”

Il pilota riminese ha concluso in undicesima posizione

di Jessica Cortellazzi28 Settembre, 2025
Gran Premio del Giappone Motegi KTM Tech3 MotoGP 2025 – Gara costruttiva per Enea Bastianini che ha concluso il Gran Premio del Giappone in undicesima posizione, raccogliendo buone sensazioni sul setup rispetto alla Sprint Race di ieri. L’obiettivo per Enea è quello di tornare nei primi cinque.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Giappone KTM Tech3 MotoGP 2025

“In generale possiamo essere più contenti di ieri, e abbiamo migliorato un po’ il setup della moto. A dieci giri dalla fine ho migliorato il mio passo e ho dato qualcosa in più. Questo è un mondo strano. A volte, in alcune piste, niente funziona come quello che vuoi. Penso che dobbiamo capire perché e cercare di essere competitivi in ogni pista. Spero di vederci come 3-4 gare in passato: competitivi. Voglio tornare tra i primi cinque come qualche gara fa”

