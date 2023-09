MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Vinales: “Non posso essere soddisfatto”

GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Maverick ha patito una fastidiosa vibrazione al posteriore della sua RS-GP, che gli ha di fatto impedito di andare oltre il nono posto.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Ovviamente non posso essere soddisfatto. In questa Sprint, come accaduto recentemente, ho sofferto particolarmente il chattering al posteriore che mi ha impedito di spingere. Domani dobbiamo rifarci, con la gomma media mi trovo un po’ meglio, ma soprattutto capire cosa generi questo comportamento che ci sta limitando molto”.

