MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Pirro: “Non manca molto per raggiungere il nostro target”

MotoGP GP Giappone Ducati – Michele Pirro ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, in 19esima posizione.

Il tester Ducati, in pista come sostituto dell’infortunato Bastianini, non è riuscito ad accedere direttamente alla Q2 e in Q1 non ha fatto meglio del 21esimo tempo e in gara ha recuperato solo 2 posizioni-

Dichiarazioni Michele Pirro Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Nella Gara Sprint siamo riusciti a fare qualche progresso: il mio passo è stato costante e sono riuscito ad allinearmi ai tempi delle prove. Non manca molto per raggiungere il nostro target, ovvero il gruppetto che ci precede. Domani spero di poter compiere qualche altro passo avanti ed avvicinarmi ancora. Come sempre non sarà facile, ma farò del mio meglio”.

