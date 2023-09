MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Aleix Espargarò: “Non è andata come ci aspettavamo”

GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in programma a Motegi, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023.

Aleix si è dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro mentre si trovava in lotta con Bezzecchi, Marquez e Zarco per il quinto posto. Una delusione che il pilota catalano spera di dimenticare presto: domani i piloti Aprilia sono infatti attesi dalla gara a piena distanza.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Anche questa Sprint non è andata come ci aspettavamo. Onestamente, il mio ritmo non era male e si poteva puntare ad un risultato discreto, purtroppo tutto vanificato da un problema tecnico. Sono deluso anche perchè la Sprint è importante in vista della gara di domani, si possono raccogliere dati e comprendere il comportamento di moto e gomme”.

4.6/5 - (40 votes)