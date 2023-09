MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Quartararo: “Non ho fatto una bella prima curva”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Quartararo è partito dalla tredicesima posizione ma si è ritrovato a metà gruppo e alla fine si è piazzato al 17° posto. Il francese non si è mai sentito del tutto a suo agio durante la Sprint Race, ma è riuscito a superare il suo compagno di squadra nelle fasi finali. Poiché Aleix Espargaró si era ritirato a quattro giri dalla fine, il francese ha tagliato il traguardo al 15° posto, a 19.333 dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprinta race GP Giappone MotoGP 2023

“Purtroppo non ho fatto una bella prima curva. Ho fatto un’ottima partenza, ma non ho scelto la traiettoria giusta e ho perso alcune posizioni. E dietro ad altri piloti per noi è difficile. Non ho potuto fare molto dopo. Speriamo di poter partire meglio domani e guadagnare qualche posizione.”