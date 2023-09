MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Morbidelli: “Cercheremo di migliorare per domani”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, in 16esima posizione.

Morbidelli ha iniziato la Sprint di 12 giri dal 17° posto e ha recuperato alcune posizioni nel primo giro, portandosi al 14° posto. Ma l’italiano ha faticato a difendere il suo posto e ha gradualmente perso terreno. Dopo uno scambio di posizioni con il compagno di squadra, ha concluso la Sprint al 16° posto, a 19.645 dal vincitore.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“È stato una sprint difficile. Cercheremo di migliorare per domani. Questa pista è molto potente in termini di accelerazione e sembra che abbiamo difficoltà in quell’area. E’ un peccato per il nostro GP di casa. Ma cercheremo comunque di migliorare per domani. Se faremo una buona partenza, punteremo a un risultato nella top-10.”