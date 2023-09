MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Crutchlow : “Giornata difficile, molto più di ieri”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Cal Crutchlow ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, in 18esima posizione.

A causa di un incidente nel Q1, Crutchlow è scattato dal 16° posto. Tuttavia, poiché il suo obiettivo principale era raccogliere dati per accelerare le prestazioni della moto, il team era comunque fiducioso che i 12 giri sarebbero stati di grande valore per Yamaha. Crutchlow si è ritrovato a correre con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli nelle prime fasi. Tuttavia, a metà dello Sprint, al britannico è stata inflitta una penalità di un long lap per aver superato i limiti della pista, ed è arretrato fino al 19° posto. Con un ampio distacco dai piloti davanti, non è riuscito a recuperare terreno prima della bandiera a scacchi. Dato che Aleix Espargaró si era ritirato dallo Sprint a 4 giri dalla fine, il collaudatore Yamaha ha concluso al 18° posto, a 26.026 dal primo.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Oggi è stata una giornata difficile, molto più di ieri. Stavamo cercando di utilizzare la gomma posteriore morbida per tutta la durata delle prove libere di domani, che abbiamo completato in modo positivo. Poi, purtroppo, in qualifica abbiamo avuto un problema tecnico con una delle moto. Non siamo riusciti a cambiare la ruota anteriore in tempo per poterne trarre profitto e fare un buon tempo sul giro per le qualifiche. Ero ottimista sul fatto che avrei potuto essere più avanti in griglia per lo Sprint e la Gara di domani. Nello Sprint, purtroppo, ho preso una penalità sul giro lungo perché continuavo a toccare il green, cosa che non mi era mai capitata prima nella mia carriera agonistica: dover infliggere una penalità sul giro lungo. È stato bello poter osservare alcune situazioni di gara e comprendere gli errori che hanno causato in una situazione di gara stando intorno agli altri piloti. Quindi, abbiamo raccolto alcuni dati, questo è molto importante. Ma non è stato la Sprint migliore e speriamo che domani potremo vedere con quale pacchetto correremo e riuscire a ottenere qualche dato in più per il futuro.”