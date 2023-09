MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Miller: “Bello battagliare con questi ragazzi”

MotoGP GP Giappone 2023 KTM – Moderata soddisfazione per Jack Miller al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. L’australiano, finalmente competitivo in sella alla RC16, è riuscito a battagliare per il podio con “Pecco” Bagnaia, garantendosi dei riscontri positivi in vista della gara di domani, la quale scatterà alle 8.00 con diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV.

Dichiarazioni Jack Miller Sprint race GP Giappone MotoGP 2023

“E’ stato bello avere delle bagarre con questi ragazzi. Ho avuto qualche problema con il lato destro della gomma, soprattutto con l’anteriore, e ho fatto fatica a fermare la moto. Alla fine ho fatto tutto il possibile per proteggere la mia posizione. In generale la moto è andata bene e sono soddisfatto della prestazione che sono riuscito a mostrare. Dobbiamo sistemare alcune piccole cose, compresa la mia guida, che può adattarsi meglio a questo pacchetto. Domani abbiamo la possibilità di chiudere un bel lavoro se riusciremo a compiere questo passo in avanti”.