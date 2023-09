SBK | Gp Portogallo Gara 1, Rea: “I primi due sono scappati, non ero abbastanza veloce”

SBK Gp Portogallo Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Nelle qualifiche, Rea ha segnato la sua 43esima pole position in carriera, stesso numero di Troy Corser. Alla partenza di Gara 1, Rea ha toccato la gomma posteriore di Alvaro Bautista, il futuro vincitore, ed è stato spinto fuori. Jonathan ha perso posizioni ed è sceso al sesto posto, ricongiungendosi al gruppo di testa e rientrando nella battaglia per il podio. I primi giri spettacolari hanno visto sei piloti lottare nel gruppo di testa, con Rea fine in terza posizione a metà gara. Il britannico ha poi perso terreno dal duo di testa chiudendo con il 17esimo podio dell’anno.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo

“È stato bellissimo conquistare un’altra Superpole. È stato un buon giro ma è stato strano perché non sembrava un giro da pole position perché ci sono stati alcuni errori. Alla fine della sessione c’erano molte bandiere gialle, quindi ho fatto il mio tempo in anticipo. È stato bello anche per Alex essere in prima fila ed è stato positivo per la squadra. In gara ho faticato all’inizio perché all’inizio mi sono toccato con Bautista. Per fortuna sono rimasto in moto e poi ho dovuto riconquistare la posizione in pista. Il ritmo, per me, era semplicemente troppo veloce. Non sono riuscito a fare giri di 1’40. Per tutto il fine settimana ho fatto 1’41 basso. Quindi i primi due stavano semplicemente scappando e poi nell’ultima metà della gara ho faticato in uscita di curva. La gomma posteriore spinnava. Quindi c’è margine di miglioramento e speriamo che domani potremo avvicinarci un po’ di più”.