MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Di Giannantonio: “È stata una gara OK”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in sesta posizione.

Al via dalla terza fila e capace di difendere la posizione alla prima curva, Fabio è subito nella scia dei più veloci. In lotta con Morbidelli, sfiora la Top5 e torna al nono posto nella generale con 126 punti.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Day 1 Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“È stata una gara OK, forse partire più in avanti mi avrebbe aiutato. In qualifica ci ho provato, sono rimasto fuori sperando di centrare almeno la seconda fila. Non è andata così e in gara ci è mancato qualcosa. Questo è il primo weekend in cui sto bene, sono quasi al 100%, anche riducendo gli antidolorifici. Domani nella gara lunga lo sforzo fisico, anche in base alla mescola, sarà minore. Possiamo centrare un altro bel piazzamento.”

