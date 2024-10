MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, AlexMarquez: “Giornata positiva ma senza grandi sussulti”

MotoGP Ducati Gresini -Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in settima posizione.

Tre punti per lo spagnolo, bravissimo a chiudere in settima piazza dopo aver a lungo sfidato Miller, Vinales e Bezzecchi. Domani si prospetta sole e alte temperature, e il dilemma della scelta della gomma sarà tra le grandi incognite domenicali.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Giappone MotoGP 2024

“Giornata positiva ma senza grandi sussulti. Non ho fatto una gran qualifica, poi in gara siamo stati veloci. Purtroppo Miller davanti a noi ci ha limitato abbastanza. Ci ho messo tantissimo a superarlo. Per domani la gomma sarà sicuramente una scelta importante, ma abbiamo margine per fare bene e per stare tra i migliori”

4.6/5 - (10 votes)