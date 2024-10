MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bezzecchi: “Oggi ho fatto sicuramente più fatica di ieri”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in decima posizione.

Gara in crescendo, dopo una partenza difficile, per Marco, scattato dalla P8 sullo schieramento. Risalito fino al settimo posto, è costretto a cedere terreno nel finale. È decimo nella classifica piloti con 125 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Oggi ho fatto sicuramente più fatica di ieri, soprattutto in qualifica, ma anche nella Sprint poi. Le condizioni di grip qui sono molto diverse da Mandalika e non sono completamente a mio agio alla guida. Abbiamo i dati di oggi da analizzare, l’obiettivo è trovare delle soluzioni e ricucire il gap. Forse una gara sul bagnato mi agevolerebbe anche a fare quel passetto in avanti sul T1 e T4. Ci riproviamo domani.”

