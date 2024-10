MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Quartararo: “Se c’è grip, siamo a posto, se non c’è grip, siamo lontani dai primi”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in dodicesima posizione.

Quartararo, partito dalla P12, si è ritrovato nel gruppo nelle prime curve. Si è piazzato al 15° posto dopo il 1° giro, grazie a diversi ritiri, il pilota francese ha chiuso al 12° posto a 14.645 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2024

“È stata una Sprint difficile. Le condizioni della pista influenzano i nostri risultati. Se c’è grip, siamo a posto, se non c’è grip, siamo lontani dai primi. Pioveva un po’, e queste condizioni sono difficili per noi. Dobbiamo prendere questa esperienza e vedere se c’è qualcosa che possiamo migliorare. Ma non è una questione di assetto, è più una questione di grip posteriore.”

