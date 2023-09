MotoGP | Gp Giappone, Morbidelli: “Non avevamo il potenziale per entrare direttamente nella Q2”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, con il 15esimo tempo.

Morbidelli ha concluso la sessione mattutina al dodicesimo posto e ha trascorso gran parte delle prove pomeridiane lavorando per migliorare l’assetto della moto. L’italo-brasiliano ha percorso un totale di 20 giri ma non è riuscito a trovare un miglioramento sufficiente per assicurarsi un posto nella top 10. Il suo miglior tempo di 1’44.657, ottenuto nel suo ultimo giro, lo ha visto finire in 15a posizione, 1.168 secondi dal miglior tempo di oggi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Sfortunatamente non avevamo il potenziale per entrare direttamente nella Q2. Stiamo perdendo molto in accelerazione, anche rispetto a Fabio, e dobbiamo capire bene cosa è successo perché di solito non è così. Dobbiamo verificare perché ciò si è verificato e quindi risolverlo per domani.”