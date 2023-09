SBK | Axel Bassani lascerà il team Motocorsa a fine 2023, per lui la Kawasaki ufficiale?

SBK – Il team Motocorsa racing ha reso noto tramite un toccante comunicato che, al termine della stagione 2023, Axel Bassani non sarà più nel team.

Tre le stagioni che hanno visto protagonista il pilota veneto con il team Indipendente Ducati con il quale ha conquistato sei podi, di cui due in casa a Misano e a Imola in questo 2023.

Dichiarazioni Motocorsa racing addio Axel Bassani

“L’intero staff Motocorsa Racing e tutti gli sponsor vogliono ringraziare il nostro portacolori per i meravigliosi anni trascorsi insieme e i risultati conseguiti. Il nostro obiettivo della stagione 2023 rimane quello di bissare il successo ottenuto nel 2022 con il conseguimento del titolo mondiale Best Independent. Tutta la famiglia Motocorsa ringrazia Axel per l’abnegazione e professionalità nel lavoro svolto in questi 3 anni di reciproche soddisfazioni. E’ con tutto il cuore che gli auguriamo un futuro colmo di successi. Rimarrà comunque parte della nostra famiglia e un pezzo del nostro cuore se ne va con lui.”

Dichiarazioni Axel Bassani Addio Motocorsa

“E’ stata per me una decisione molto sofferta lasciare Motocorsa che per me è stata come una famiglia, ma era giusto tentare questa esperienza. Ci tengo a ringraziare tutte ma proprio tutte le persone dello staff Motocorsa che hanno collaborato con me in questa esperienza professionale. Un ringraziamento speciale che faccio veramente con il cuore va a Lorenzo Mauri che ha creduto in me fin dal primo secondo e grazie a questa sua intuizione siamo riusciti a portare il team nella posizione in cui attualmente si trova. Tutta la famiglia Motocorsa Racing rimarrà sempre parte del mio cuore”.

Per il pilota italiano la sella più appetibile sembra essere quella della Kawasaki lasciata libera da Jonathan Rea