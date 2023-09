MotoGP | Gp Giappone Day 1, Pirro: “Era da dieci anni che non correvo su questa pista”

MotoGP GP Giappone Ducati – Michele Pirro ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, con il 20esimo tempo.

Michele Pirro, che non correva a Motegi dal 2012, ha avuto qualche difficoltà, anche a causa del dolore ripresentatosi alla caviglia infortunata durante il GP di Misano. Il pilota di San Giovanni Rotondo ha chiuso la giornata al ventesimo posto (1:45.866) e quindi dovrà prendere parte anche alla Q1 di domani.

Dichiarazioni Michele Pirro Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Era da dieci anni che non correvo su questa pista e fortunatamente oggi le condizioni erano più fresche rispetto all’India. Purtroppo siamo ancora in difficoltà e lontani dai primi, ma speriamo di riuscire a fare altri progressi domani. Oggi non ho preso nessun antidolorifico e il dolore alla caviglia si è fatto sentire: spero di stare un po’ meglio domani”.

4.7/5 - (43 votes)