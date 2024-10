MotoGP | GP Giappone, meteo incerto a Motegi: i piloti testano il flag to flag [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Prove di flag-to-flag per i piloti nel venerdì di attività a Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP. In una giornata caratterizzata dalla pioggia a intermittenza, i piloti hanno sfruttato l’occasione per togliersi un pò di ruggine di dosso sull’operazione del cambio moto, effettuando diverse prove sia al mattino che al pomeriggio. Un lavoro preparatorio che potrebbe tornare utile sia nella Sprint di domani che nella gara di domenica, visto che le previsioni riportano un elevato rischio di pioggia per entrambe le giornate. Appuntamento alle 3.10 di questa notte per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno lo schieramento per la Sprint e la gara di domenica.





5/5 - (15 votes)