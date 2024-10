MotoGP | GP Giappone, Bastianini cade nelle pre-qualifiche: l’analisi allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Ducati Lenovo – Vi riportiamo la caduta di Enea Bastianini nelle pre-qualifiche del prossimo Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Nel proprio tentativo di attacco al tempo, utile per guadagnarsi l’accesso alla Q2 di domani, l’italiano della Ducati è incappato in una scivolata alla penultima curva, aspetto che gli è costato tempo prezioso in una sessione vissuta con il costante rischio della pioggia. Nessuna conseguenza fisica per lui, fortunatamente.

La “Bestia”, ricordiamo, ha chiuso la sessione del pomeriggio di quest’oggi con il quinto tempo, trovando un feeling tutto sommato positivo in sella Ducati ufficiale del team Lenovo. Appuntamento alle 3.10 di questa notte per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno lo schieramento per la Sprint e la gara di domenica.





