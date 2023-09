MotoGP | GP Giappone, gli highlights della Sprint a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint Motegi- Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Grazie ad una mini-gara letteralmente dominata, lo spagnolo della Pramac è riuscito a issarsi al comando della classifica, lasciandosi alle spalle la KTM del sudafricano e l’altra Ducati del campione del mondo, ormai sempre più incalzato nella classifica del mondiale Piloti.

Quarta piazza per Jack Miller, seguito a ruota da Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Completano la graduatoria della top dieci Maverick Viñales e Raul Fernandez. Appuntamento a domani mattina, sempre in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per la diretta della gara vera e propria dal circuito di Motegi.