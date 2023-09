MotoGP | Martin vince senza storie nella Sprint di Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint Motegi- Vittoria senza storie per Jorge Martin nella Sprint del Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Grazie ad un passo letteralmente straordinario, soprattutto nella prima metà della mini-gara, lo spagnolo è riuscito a gestire senza grossi problemi la vetta della classifica, guadagnando altri punti importanti su Pecco Bagnaia, terzo sul traguardo.

Un duello incandescente che, considerando lo stato di forma del portacolori della Pramac, potrebbe regalare colpi di scena e sorprese in questo finale di stagione. Seconda piazza per Brad Binder, tornato nelle posizioni di vetta grazie anche al nuovo telaio in carbonio montato dalla KTM sulla RC16, mentre Jack Miller si è dovuto accontentare della quarta piazza – dopo un bel duello con Bagnaia – davanti a Johann Zarco. Male le Yamaha e le Honda, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice a parte Marc Marquez, settimo. Appuntamento a domani mattina per la diretta della gara vera e propria a Motegi, teatro di questo Gran Premio del Giappone 2023.