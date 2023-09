SBK | Gp Portogallo Gara 1: Bautista vince e regala il titolo costruttori a Ducati

SBK Gp Portogallo Gara – Alvaro Bautista ha vinto Gara 1 del Gran premio del Portogallo, undicesimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end a Portimao.

Dopo un inizio rocambolesco, con ben 4 piloti in lotta serrata per la vittoria, Alvaro Bautista riesce prendere margine sugli inseguitori capitanati da Toprak Razgatlioglu. Lo spagnolo conquista così 53esimo successo in carriera grazie al quale la Ducati può festeggiare con 5 gare di anticipo la conquista del titolo costruttori.

Sul podio, Jonathan Rea che, dopo aver cercato di lottare per la vittoria nei primi giri chiude con un distacco di quasi 7 secondi dalla vetta.

Buona gara per Garrett Gerloff che negli ultimi giri riesce a recuperare diverse posizioni chiudendo quarto davanti ad Alex Lowes e Remy Garner. Dopo un buon avvio di gara, Michael Van Der Mark su BMW chiude settimo davanti a Iker Lecuona ed a un Andrea Locatelli in rimonta (partito ultimo dopo la penalità inflittagli dopo gli eventi di Gara 2 di Aragon). Xavi Vierge su Honda completa la top ten.

Gara non facile per Danilo Petrucci che, partendo dalla settima casella, chiude solo 12esimo davanti ad Axel Bassani, 14esimo. Lorenzo Baldassari è 16esimo, mentre Gabriele Ruiu 22esimo.

Michael Rinaldi è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico alla sua Ducati.

WorldSBK Portogallo Qualifiche- Tempi finali

